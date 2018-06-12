Четвертый нападавший на Найема до сих пор в бегах, нардеп увеличил требуемую сумму компенсации

Найем рассказал о ходе расследования инцидента на Бессарабке. По словам нардепа, никто не собирается ни "спускать дело на тормозах", ни выводить его за рамки правового поля.

Народный депутат Мустафа Найем рассказал о ходе расследования нападения на него в центре Киева 30 апреля. Трое подозреваемых отказываются признать свою вину, не дают никаких показаний и не идут на сотрудничество со следствием, четвертый все еще в бегах, сообщил Найем в Facebook.

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"Что касается самих подозреваемых, суд отклонил все апелляции по пересмотру избрания им меры пресечения, трое из них продолжают находиться под домашним арестом. Суд также отклонил апелляцию по снятию ареста с автомобиля Гелендваген. (Второй автомобиль до сих пор так и не найден). Четвертый подозреваемый, вопреки смелым обещаниям адвокатов, что клиент вот-вот вернется, до сих пор в бегах и процедурой добровольной экстрадиции воспользоваться не спешит. В прокуратуре и в полиции утверждают, что основные договоренности с правоохранительными органами Азербайджана уже достигнуты, но нерешенным все еще остается политический вопрос", - написал нардеп.

Найем отметил, что "нанесенный ущерб подозреваемые возместят строго в рамках закона и по решению суда". "В ходе лечения и оказания правовой помощи исковые требования были пересмотрены в сторону увеличения", - отметил он.

"Чего будут требовать прокуроры нам неизвестно. Но поскольку подозреваемые все еще отказываются признать свою вину, не дают никаких показаний и не идут на сотрудничество со следствием, мы, как потерпевшая сторона, будем настаивать на максимальной мере наказания для всех участников правонарушения", - написал Найем.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция предоставила Найему охрану из-за угроз.