Гламурная собачья жизнь: журналисты рассказали о быте четвероногих любимцев знаменитостей (видео)

Если ты собака знаменитости, то выражение «собачья жизнь» приобретает совершенно новое значение.

Собаки мировых селебритис путешествуют бизнес-классом, ходят в спа-салоны и даже ведут собственный бизнес.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Если ты собака знаменитости, выражение «собачья жизнь» приобретает новое значение. Песики американской телеведущей Опры Уинфри, например, имеют собственный трастовый фонд. Украинские собаки и коты тоже не пасут задних.

Сейчас у нас распространяются новые тренды в заботе о своих любимцах. Так модным стало празднование дней рождения, которое обходится минимум в 3,5 тысячи гривень, на котором есть главный атрибут - мясной торт из курятины и отборной говядины за 500 гривень.

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Еще одна модная тенденция - это драгоценные ошейники для домашних любимцев из золота и драгоценными камнями. Их цена стартует от 500-800 долларов.

Не обделяют своих четвероногих друзей и предметами гардероба, в том числе дизайнерскими и сделанными из ценного материала. Цена фэшна для четвероногих - от 1,5 тысяч гривенб за одежку.

И самый шокирующий тренд - это увековечивание любимцев в виде специально обработанных и оформленных скелетов. Цена такой памяти всего 15 тысяч долларов.