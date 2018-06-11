Эксперт рассказал, почему Керченский мост не спасет туризм Крыма от гибели

Эксперт отмечает, что Украина делала для Крыма очень много и сейчас полуостров находится в запустении.

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что в последние годы туристическая сфера аннексированного Крыма терпит серьезные убытки, и новый Крымский мост не обеспечит полуострову большой поток туристов.

Об этом пишет "Главред".

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"Официально называют цифру один миллион туристов, посетивших Крым с начала года. Соврали они в четыре-пять раз. Крымский мост на этом никак не скажется. Играют роль другие факторы. Я являюсь экспертом по туризму уже 20 лет и 20 лет знаю крымский и черноморский туризм, каждый город, все особенности. Даже был экспертом проекта ЕС по туризму. Будет какой-то всплеск любопытства среди граждан Российской Федерации — как это, проехаться по мосту. Этот фактор немножко сработает, но лишь немножко. Потому что в туристических потоках работают другие факторы, и главный из них — это соответствие цены и качества. И в этом главная проблема", - сказал он.

По словам Клименко, Украина делала для Крыма очень много и сейчас полуостров находится в запустении. Ссылаясь на мониторинг, эксперт заявляет, что в Крыму есть проблемы с вывозом мусора, с канализацией, с дорогами, с состоянием набережных и с общей туристической инфраструктурой.

"У крымского туризма нет будущего. С 2016 года началось падение прилетающих в Крым на отдых. Оно на уровне 2015 года и даже ниже. А это самая состоятельная категория туристов. В Крым и дальше будут везти бюджетных отдыхающих из дальних сибирских, дальневосточных и других российских регионов. Эта категория отдыхающих не пользуется туристическим сервисом. Завтрак, обед и ужин в санатории, нет денег на мороженное ребенку… А самый оптимальный сегмент отдыхающих, средний класс, безусловно, будет ехать в Турцию, Египет и Таиланд — не в Крым", - подытожил аналитик.

Как сообщал УНИАН, СМИ показали последствия оккупации Крыма Россией.