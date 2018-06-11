Сегодня абитуриенты будут сдавать ВНО по физике

Результаты тестирования сообщат до 21 июня.

В понедельник, 11 июня, состоится внешнее независимое оценивание по физике. Для участия в тестировании зарегистрировалось 23,4 тыс. выпускников.

Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Читайте такжеВНО по истории Украины-2018: обнародованы правильные ответы (документ)

Работа по физике насчитывает 38 заданий различных форм: с выбором одного правильного ответа (24 задания), на установление соответствия («логические пары») (4 задания), открытой формы с коротким ответом (10 заданий).

Результаты тестирования сообщат до 21 июня.

Участникам ВНО нужно иметь при себе приглашение-пропуск, сертификат ВНО и документ, серия и номер которого указаны в сертификате.

Как сообщал УНИАН, абитуриенты и их родители массово жалуются на качество аудирования на ВНО по английскому языку.