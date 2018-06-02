"Читающий тряпку жевал": абитуриенты и их родители массово жалуются на качество аудирования на ВНО по английскому языку

По словам родителей, когда выпускникам включили пробную запись для подтверждения качества аудирования, звук был нормальный и абитуриенты обозначили это в бланке ВНО. А уже при прослушивании записи с заданиями, слышно было плохо.

Абитуриенты, которые вчера сдавали ВНО по английскому языку, и их родители массово жалуются на качество нововведения этого года - аудирования.

Об этом они пишут в соцсетях. По словам абитуриентов, на записи было слышно дыхание диктора и другие посторонние шумы, а сам текст звучал так, будто у диктора "полный рот еды."

При этом, по словам родителей, когда выпускникам включили пробную запись для подтверждения качества аудирования, звук был нормальный и абитуриенты обозначили это в бланке ЗНО. А уже при прослушивании записи с задачами, слышно было плохо. Родители жалуются, что дети выходили из тестирования в отчаянии и со слезами на глазах.

Также абитуриенты заметили ошибку в одном из заданий, когда слово "attractions" было написано с одной буквой t.

Как сообщал УНИАН, вчера абитуриенты сдавали внешнее независимое тестирование по английскому языку. Правильные ответы к тесту уже опубликованы.