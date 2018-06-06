Под Киевом водитель маршрутки оскорбил сироту: доказывал свою правоту бранью и неприличными жестами (фото)

Рассказ женщины возмутил пользователей сети и они обрушились с критикой на водителя маршрутки.

Под Киевом водитель пригородной маршрутки №332 (704), которая курсирует из столицы в Бровары, обвинил ребенка-сироту в предъявлении поддельных документов.

На вопрос девочки о бесплатном проезде маршрутчик ответил криками, сообщила очевидица события Лилия Лебедь в одной из соцсетей, передает "Обозреватель".

"В маршрутке не было ни одного пенсионера, а сидело всего 5 пассажиров. Кричал (водитель. ― Ред.): "Может ты сама себе такое удостоверение написала, такого закона нет!" ― рассказала свидетельница.

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Она добавила, что попросила девочку передать ей удостоверение и напомнила водителю о правилах перевозки детей-сирот, на что он ответил неприличными жестами и нецензурной лексикой.

"В автобусе даже нет памятки о перевозке льготных категорий, чем горе-водитель и апеллировал. Доказывал свою правоту хорошо сложенными фигурами из пальцев и комплиментами с ненормативной лексикой. Все для детей и их безопасности в нашем городе!" ― резюмировала очевидица.

Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель маршрутки в Запорожье отказывает АТОшнику в льготном проезде, называя его "халявщиком, играющим в войнушку".