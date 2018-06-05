"Ты особенный, бл**ь?": в Запорожье водитель маршрутки отказал АТОшнику в проезде и поплатился (видео)

На маршруте №75 водитель назвал бойца полка "Азов" "халявщиком".

В Сети появилось видео, на котором водитель маршрутки в Запорожье отказывает АТОшнику в льготном проезде, называя его "халявщиком, играющим в войнушку".

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Судя по записи, АТОшник реагирует на отказ спокойно, а водитель продолжает кричать о том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города с**ных освободить".

Как сообщают местные СМИ, водитель работает на 75-м маршруте в Запорожье, проезд на котором стоит 5 гривень. Позже стало известно, что водителя маршрутки уволят.

Как сообщал УНИАН, в столице водитель маршрутки № 716 выгнал сына погибшего в АТО бойца.