Сегодня абитуриенты будут сдавать ВНО по истории Украины

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Сегодня состоится внешнее независимое тестирование по истории Украины. Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, допуск к пунктам тестирования разрешается только при наличии оригинала Сертификата ВНО, паспорта или иного документа, указанного при регистрации, и приглашение-пропуск.

На составление теста по истории Украины отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте — 60. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 94.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

• с выбором одного правильного ответа (№ 1-23, 31-53);

• на установление соответствия («логические пары») (№ 24-26, 54-56);

• на установление правильной последовательности (№ 27, 28, 57, 58);

• с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (№ 29, 30, 59, 60);

Как сообщал УНИАН, 5 июня УЦОКО обнародовал правильные ответы на тест ВНО по биологии.