Обнародованы правильные ответы на тест ВНО по биологии (документ)

Результаты ВНО по биологии будут известны до 15 июня.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы теста внешнего независимого оценивания по биологии.

Ответы опубликованы на официальном сайте УЦОКО.

Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по биологии состоится 14 июня.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Ответы на ВНО по биологии 2018

Как сообщал УНИАН, в этом году вокруг ВНО по английскому языку разгорелся скандал из-за плохого качества звука во время аудирования.