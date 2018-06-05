Обнародованы правильные ответы на тест ВНО по биологии (документ)

12:41, 05 июня 2018
Общество
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Опубликованы правильные ответы на ВНО по биологии / фото УНИАН

Ответы опубликованы на официальном сайте УЦОКО.

Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по биологии состоится 14 июня.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Ответы на ВНО по биологии 2018

Как сообщал УНИАН, в этом году вокруг ВНО по английскому языку разгорелся скандал из-за плохого качества звука во время аудирования.

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