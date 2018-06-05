Стало известно, почему популярный украинский ведущий покинул телеканал СТБ
19:35, 05 июня 2018Общество
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Стало известно, почему Дмитрий Карпачев уходит с СТБ.
Карпачев покидает СТБ / фото 1zavseh.stb.ua
СТБ покидает его ведущий-старожил Дмитрий Карпачев. Журналисты узнали причину данного решения.
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По словам источников "Медианяни", Карпачев выиграл в лотерею Green Card и совсем скоро эмигрирует в США.
Как сообщал УНИАН, ведущий проекта "Один за всех" на телеканале СТБ Дмитрий Карпачев покинул шоу. В этом он признался после финального выпуска проекта, в котором проработал шесть лет.
Карпачев был экспертом и ведущим всех остросоциальных проектов и семейных реалити канала: «Правила жизни», «Дорогая, мы убиваем детей», «Детектор лжи», «Спасите нашу семью», пост-шоу «Дочки-матери», «Беременна в 16», «Один за всех».
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