Стало известно, почему популярный украинский ведущий покинул телеканал СТБ

Стало известно, почему Дмитрий Карпачев уходит с СТБ.

СТБ покидает его ведущий-старожил Дмитрий Карпачев. Журналисты узнали причину данного решения.

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По словам источников "Медианяни", Карпачев выиграл в лотерею Green Card и совсем скоро эмигрирует в США.

Как сообщал УНИАН, ведущий проекта "Один за всех" на телеканале СТБ Дмитрий Карпачев покинул шоу. В этом он признался после финального выпуска проекта, в котором проработал шесть лет.

Карпачев был экспертом и ведущим всех остросоциальных проектов и семейных реалити канала: «Правила жизни», «Дорогая, мы убиваем детей», «Детектор лжи», «Спасите нашу семью», пост-шоу «Дочки-матери», «Беременна в 16», «Один за всех».