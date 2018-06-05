Смерть известного украинского режиссера: найдена предсмертная записка

По данным полиции, рядом с телом Кантера был найден автомат и предсмертная записка.

Вечером 4 июня на хуторе Обирок Бахмачского района Черниговской области обнаружили тело известного режиссера, продюсера, путешественника и писателя Леонида Кантера.

Как рассказал LB.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Брыль, вчера после 22:00 поступила информация о том, что в одном из сел Бахмачского района 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. На место выехала следственно-оперативная группа.

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"Действительно, было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в челюсть, рядом было оружие, также нашли предсмертную записку. Информация занесена в единый реестр, открытое уголовное производство, проводятся следственные действия. Характер повреждений и записка указывают на то, что мужчина ушел из жизни по собственной воле, но полиция проверяет обстоятельства дела", - отметил он.

"У Леонида Кантера было огнестрельное ранение в челюсть. Рядом с ним был найден автомат и предсмертная записка. То есть 99,9% - это самоубийство. Тело режиссера и оружие направлены на экспертизу", - сообщил LIGA.net спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Он добавил, что полиция предварительно открыла производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Справка УНИАН. Леонид Кантер (родился в 1981 году в Киеве) - украинский продюсер, режиссер, путешественник и писатель.

В 2002 году получил первое высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (специальность «Актер театра и кино, ведущий телепрограмм»). В 2005 г. - второе высшее образование в КНУТКиТ (специальность «Режиссер телевидения»).

В 2003 г. - основал киностудию «Лизард филмс». Студия сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

В 2004-2007 гг. - работал преподавателем КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого.

В 2007 г. Кантер с семьей поселился на хуторе Обирок в Черниговской области.

В 2015 г. снял полнометражный документальный фильм о Небесной сотне «Добровольцы Божьей четы», в 2018 г. - фильм о погибшем в АТО оперном певце, Герое Украины Василии Слипаке «Миф».

Кантер был основателем этнических фестивалей на хуторе Обирок - «Хлеб», «Мама Африка» и других.

Вместе с женой воспитывали троих детей.