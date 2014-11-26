Материалы дела касательно лишенного лицензии вуза Поплавского передадут в ГПУ
Министерство образования и науки Украины намерено передать в Генеральную прокуратуру материалы дела по частному высшему учебному заведению "Киевский университет культуры", основателями которого являются ректор Михаил Поплавский и его сын.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр образования и науки Сергей Квит.
«Все документы мы передадим в Генпрокуратуру», - сказал Квит.
Он подтвердил, что лицензия у ВУЗа уже отобрана.
По словам Квита, студенты ВУЗа не имели элементарных условия для обучения, поскольку по указанным в регистрационных документах адресам проживают физические лица.
Читайте такжеПоплавский зарабатывает ежегодно более 20 млн гривен на схеме с «клоном» госуниверситета – СМИКроме того, существовала схема, когда студенты учились до 4-го курса, а затем, вероятно, переводились в другие учебные заведения и получали дипломы государственного образца.
«С этим мы разбираемся», - сказал Квит.
Как сообщал УНИАН, аккредитационная комиссия при Министерстве образования и науки Украины аннулировала лицензию частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры", решение было принято единогласно.
ВУЗ был "клоном" Киевского государственного национального университета культуры и искусств