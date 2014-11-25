У вуза Поплавского отобрали лицензию - СМИ

Как сообщил источник ZN.UA в Министерстве образования и науки, сегодня Аккредитационная комиссия при МОН аннулировала лицензию Частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры", основателями которого являются ректор Михаил Поплавский с сыном.

Решение было принято единогласно, отметил источник. Примечательно, что раньше в эту комиссию входил и сам Поплавский.

О схеме с использованием Поплавским частного "клона" Киевского государственного национального университета культуры и искусств стало известно благодаря журналистскому расследованию Марии Землянской из "Слідство.Інфо".

Согласно этой схеме, Поплавский, будучи ректором нацуниверситета культуры, создал свой частный вуз с фактически таким же названием - Частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры", известный как КУК. Его основателем стало ООО "Укрконцерт", основателями которого, в свою очередь, сам Поплавский с сыном Александром.

Студенты первые три курса числились в КУКе, за что платили немалые деньги. Однако по факту обучение проходило на базе государственного вуза. То есть из-за такой схемы "настоящий" университет культуры ежегодно недополучал десятки миллионов, которые зарабатывал Поплавский.

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В конце октября этого года КУК обратился в Минобразования с просьбой провести очередную аккредитационную экспертизу (проверку каждой специальности, которую необходимо проходить каждые пять лет, иначе вуз могут лишить лицензии). Последняя аккредитация частного "Киевского университета культуры" датирована июнем 2010-го года. В январе 2014-го вузу была продлена лицензия. На оба документа "добро" дал бывший министр Дмитрий Табачник.

Экспертная комиссия МОН пришла с проверкой по указанному адресу в учредительных документах. Однако оказалаось, что вуз физически не существует, а только на бумаге.