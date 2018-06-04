Шустер рассказал, что говорили политики "за кулисами" его программы

Савик Шустер на "Книжном Арсенале" в Киеве презентовал свою книгу "Свобода слова против страха и унижения", над которой работал полтора года.

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В целом книга содержит 300 страниц, условно делится на два раздела: основные политические события, которые происходили в жизни Украины, и то, что осталось за кулисами его авторской программы "Шустер Live", пишет ресурс "Вести" и публикует красноречивые цитаты из произведения.

Так, четвертый президент Украины Виктор Янукович в книге изображается как настоящий раб Путина, который всегда знал, за кем будет последнее слово. Правда, по мнению Шустера, украинский политик все же иногда давал отпор и пытался показать российскому коллеге, "кто в доме хозяин", а затем развернул вектор политики Украины в сторону Европы.

– Виктор Федорович, – деликатно обратился к украинскому президенту один из политиков, – Вам нужно в другой зал, Вас там ждут.

– А я не пойду, – улыбнулся Янукович.

– Почему?

– ОН звонил, – Янукович так многозначительно показал вверх, что все поняли: украинский президент говорит о Путине (разговор о Саммите Евросоюза в Литовском выставочном центре).

– Скажите, зачем вам надо было так срочно подписывать соглашения в Харькове и оставлять Черноморский флот в Крыму практически навечно?

– Я ожидал, что он скажет мне, как и всем остальным журналистам: "Зато мы получили большую скидку на газ", но его короткий ответ поразил меня:

– Путин забрал бы Крым (личная встреча Шустера и Януковича в 2010 году).