СЕО крупнейших компаний Украины предложили реформу правоохранительных органов, чтобы уменьшить давление на бизнес

Реальное правосудие или только давление: в Киеве СЕО крупнейших компаний страны горячо дебатировали о роли силовиков в украинском бизнесе. Руководители предприятий, общая стоимость которых превышает десятки миллиардов долларов, выдвинули свои предложения для силовиков, чтобы и бизнес работал, и бюджет страны наполнялся.Opinion узнал, можно ли найти консенсус между деньгами и погонами.

Украинское англоязычное издание Kyiv Post организовало CEO Breakfast – завтрак руководителей крупнейших украинских компаний. За большим столом собралось немало руководителей, среди которых: партнер международной юридической компании S&P, Питер Керекгярто – генеральный директор Shell Retail Ukraine, руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов, директор ЦУМа Брайан Хендли и основатель одной из крупнейших строительных компаний Украины KADORR Group и владелец Kiev Post миллиардер Аднан Киван.

Также к диалогу пригласили бизнес-обмудсмена Украины Альгидраса Семету и силовиков: заместителя генпрокурора Сергея Горбатюка, экс-руководителя СБУ Валентина Наливайченко и его экс-советника Маркияна Лубкивского.

Главной темой стал контакт бизнеса и правоохранительных органов. Немало СЕО жаловались на безосновательные обыски, конфискации документов и техники. Впрочем, большинство предпринимателей отметили, что в последние годы ситуация изменилось к лучшему, "впрочем, не стоит останавливаться на этом".

"Правоохранительные органы, от полицейских до прокуроров и судей, ранее образовали удивительный симбиоз. Они не обеспечивали должное правосудие, но, с другой стороны, злоупотребляли своим положением и давили на бизнес. Теперь ситуация изменилась, предприниматели действительно могут работать, но все равно общую систему контроля бизнеса необходимо менять", - отметили участники встречи.

По мнению главных СЕО страны, нынешнее отсутствие здоровой коммуникации правоохранителей и предпринимателей отталкивает зарубежные инвестиции, а исправить ситуацию довольно просто – вместо дублирования функций полиции, прокуратуры и СБУ создать единый правоохранительный орган для экономических преступлений, который будет заниматься только расследование коррупционных фактов, а не давить на бизнес.

Абслютное большинство участников форума поддержали мнение, крупнейшего арабского инвестора в Украине миллиардера Аднана Кивана, который планирует строить комплексы изготовления и переработки сельхозпродукции для арабского мира. Такие предприятия смогут обрабатывать более 10 млн тонн в год. "Мы вложили в экономику очень большие деньги. Это и строительство, и создание торговых центров, бизнес центров, элеваторы и аграрный бизнес... И это чрезвычайно важная работа по созданию рабочих мест, выплаты колоссальных денег в украинский бюджет. Поэтому мы собрались, чтобы создать работающий механизм для бизнеса и правоохранителей", - отметил Аднан Киван. Кстати, примерно 800 млн долларов состояния Кивана это активы, уже построенные и те, что работают в Украине, такие как торговые центре, бизнес-центры, гостиницы, коммерческая недвижимость, элеваторы и тому подобное.

Участники предложили ограничить влияние имеющихся структур на бизнес и создать независимый орган, который будет заниматься исключительно экономическими преступлениями под жестким надзором антикоррупционных структур. Соответствующее решение они передали представителям Генеральной прокуратуры и СБУ.