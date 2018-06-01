Мать Кольченко заявила, что ее сына заставляют принять гражданство РФ

По ее мнению, рассчитывают на то, что, когда Александр Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его увольнение.

Крымчанина Александра Кольченка, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, заставляют принять российское гражданство и шантажируют родителями, которые остались в аннексированном Крыму. Об этом рассказала его мать Лариса Кольченко проекту Крым.Реалии, пишет Радио Свобода.

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство ... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", - рассказала мама Кольченко.

По ее мнению, рассчитывают на то, что, когда Александр Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его увольнение.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 18-й день.