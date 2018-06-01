Голод перебивает стыд: в России журналист объявил голодовку в поддержку Сенцова

"Мне абсолютно всё равно, чей Крым. Речь просто о человеке, которого посадили на двадцать лет за выдуманное преступление", - написал журналист издания "Русский репортер" Буртин о Сенцове.

Российский журналист издания "Русский репортер" Шура Буртин объявил голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии. Об этом журналист сообщил в Facebook.

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"Друзья, мне надоело репостить фразу "Олег Сенцов, очередной день голодовки". Репостнешь, намажешь "бутер" и чувствуешь себя насекомым. Кажется, что мы просто хором ведем обратный отсчет — девять-восемь-семь — до смерти человека. А парень он, кажется, сильный — возьмет да и правда умрет. Что я тогда почувствую? Говорят: а больше мы ничего не можем, акцию в поддержку в Москве не согласовали, даже одиночные пикеты нельзя проводить из-за чемпионата. Кольченко недавно сидел в карцере, до этого лежал в тюремной больнице с дистрофией — и присоединился. А мне что мешает?" - заявил Буртин.

"По крайней мере чувство голода перебивает чувство стыда", - отметил он, призвав присоединиться всех, кто может. "Возможно, если достаточное количество людей «снаружи» публично присоединится к голодовке, это как-то прорвёт изоляцию. Может, если среди нас будут известные люди, это станет лишним инфоповодом и чуть-чуть на что-то повлияет", - написал журналист.

"Ещё я просто надеюсь, что Сенцова немножко поддержит, что люди физически проживают хотя бы десятую часть того, что он", - заявил Буртин.

Как сообщал УНИАН, ранее Навальный призвал Путина обменять Сенцова.