Поплавский зарабатывает ежегодно более 20 млн гривен на схеме с «клоном» госуниверситета – СМИ

Об этом сообщает «ZN.UA» со ссылкой на Слідство.Інфо.

Студенты первые три курса числятся в нем, за что платят немалые деньги. Однако по факту обучение проходит на базе государственного вуза, который из-за такой схемы ежегодно недополучает десятки миллионов.

Народный депутат, ректор Киевского государственного национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский создал частный университет, студенты которого де-факто учатся в государственном вузе. Такая схема позволяет зарабатывать ежегодно более 20 миллионов гривен.

Студенты, которые официально юридически зачислены в Частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры" (в народе его называют КУК), на 100% уверены, что в конце обучения получат диплом Киевского национального университета культуры и искусств.

Вероятно, отмечают журналисты, схема работает так: студентов-контрактников зачисляют в частный КУК, хотя на самом деле они учатся на базе государственного вуза. После третьего курса их отчисляют из КУКа и переводят на контракт в Нацуниверситет культуры и искусств, где они и получают соответствующие дипломы, говорится в сюжете "Слідства.Інфо".

Учредителем Частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры" является ООО "Укрконцерт", которое в свою очередь основали ректор госуниверситета Михаил Поплавский и его сын Александр Поплавский.

Сколько денег может принести такая схема с двумя вузами - частным и государственным? Пока установить окончательные суммы невозможно.

Но если взять официальную стоимость обучения на самой дешевой специальности (4500 грн в 2011 году), то получается, что государственный университет недополучает от такой схемы с частным "клоном" десятки миллионов гривен ежегодно.

Стоит отметить, что у частного "Киевского университета культуры" нет даже собственного сайта.

По юридическому адресу университета, которая указана в учредительных документах, вуз найти не удалось. Как, в принципе, и по остальным адресам, где должны быть его корпуса.

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Первые два корпуса - на Чигорина, 20 и Щорса, 36 - КУК якобы арендовал у Фонда госимущества. Однако вместо этого там находится Киевский национальный университет культуры и искусств.

Еще два помещения на Щорса 36-б в соответствии со Свидетельствами на право собственности, относятся непосредственно к КУКу. Однако в реальности вместо них - в центре Киева на Печерске - две элитные высотки.

Последняя аккредитация частного "Киевского университета культуры" датирована июнем 2010-го года. В январе 2014-го вуз получил продление лицензии. Оба документа подписаны экс-министром образования и науки Дмитрием Табачником.

В конце октября этого года Минобразования под руководства Сергея Квита по просьбе самого же КУКа собралось провести очередную аккредитационную экспертизу (проверку каждой специальности, которую необходимо проходить каждые пять лет, иначе вуз могут лишить лицензии). Однако экспертная комиссия МОН вуз так и не нашла.