Что говорила Зайцева в первые минуты после жуткого ДТП в Харькове: появилось видео

В разговоре со знакомыми Зайцева просила не говорить маме, очевидно, о произошедшем.

Суд отсмотрел видео с бодикамер полицейских, которые первыми прибыли на место смертельного ДТП в Харькове 18 октября 2017 года.

Согласно записи, документов у Зайцевой (водительского удостоверения - Ред.) при себе не было, передает 057.

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Девушка и ее друзья звонили кому-то, чтобы их привезли. Отметим, что в предыдущем суде Козырь - адвокат Зайцевой - говорила, что сумка с документами затерялась при ударе, поэтому их не было.

Также, согласно видео, Зайцева просила не снимать ее и ее подругу. "Не снимайте, я вызываю адвоката!", - говорила она.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Таурег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.