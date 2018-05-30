Убийство Бабченко заказали российские спецслужбы - СБУ

Для убийства был завербован гражданин Украины.

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченка в Киеве заказали российские спецслужбы.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак.

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"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченка заказали именно российские спецслужбы", - говорится в сообщении СБУ.

Он также отметил, что для убийства был завербован гражданин Украины.

"Служба задокументировала, что для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами, - Грицак".

По словам Грицака, для выполнения задания российских спецслужб гражданин Г. "предложил своему знакомому из числа бывших АТОшников" денежное вознаграждение.

Как сообщал УНИАН, вчера в полиции сообщили, что известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге квартиры в доме, где он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.