Джемилев: крымские татары будут игнорировать призыв в российскую армию

Об этом заявил народный депутат, один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, сообщает ТСН.

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"Сейчас оккупационные власти всем раздают повестки с призывом в российскую армию. Ясно, что крымские татары не будут служить в российской армии. А поскольку они будут отказываться от призыва, то им грозит тюремное заключение", - подчеркнул Мустафа Джемилев.

Он подчеркнул, что, отказываясь от службы в российской армии, крымским татарам придется вместе с семьями переезжать на территорию материковой Украины. А призывники пополнят украинскую армию.

"Наверное, придется где-то на границе с Крымом, в Херсонской области, создавать какие-то поселения. Мужчины, конечно, будут в украинской армии", - сказал Мустафа Джемилев.

Он также отметил, что в настоящее время в батальонах Нацгвардии и других частях воюют до 450 крымских татар.