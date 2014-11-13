Крымские татары могут создать военный батальон
Уполномоченный Президента Украины в делах крымскотатарского народа, кандидат в народные депутаты от "Блока Петра Порошенко"Мустафа Джемилев обсудил с Президентом Украины Петром Порошенко возможность создания крымскотатарского батальона южного направления.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы БПП.
"Мы с Президентом обсудили вопрос создания военного крымскотатарского объединения южного направления, потому что в Херсонской области весьма тревожная ситуация. Это пока на стадии обсуждения, а там посмотрим", - сказал Джемилев.
По его словам, около 450 крымских татар принимают участие в различных батальонах военных в антитеррористической операции на Донбассе.
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Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что родственники этих военнослужащих подвергаются особой опасности на территории Крыма и оказываются заложниками местных властей. Он отметил, что имена таких военнослужащих должны быть засекречены.
Джемилев также выразил уверенность в том, что если крымские татары и украинцы будут вместе, то им удастся освободить Крым.