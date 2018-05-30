В МВД не обещают быстрого раскрытия убийства Бабченко

По словам представителя МВД, Бабченко, проживая в Киеве, не обращался за охраной.

Обещаний быстро раскрыть убийство журналиста Аркадия Бабченко не будет.

Об этом в Facebook написал директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Читайте такжеПод посольством РФ прошел пикет из-за убийства журналиста Бабченко (фоторепортаж, видео)

После воспоминаний о первой встрече с Бабченко в АТО четыре года назад и о личности погибшего Шевченко заявил: «Пока все. Больше никаких высоких слов о «деле чести» и обещаний быстро раскрыть преступление не будет».

Также он заверил: «Если будет, что сообщить обществу, мы сообщим быстро и оперативно».

По словам Шевченко, Бабченко, проживая в Киеве, не обращался за охраной. «За неполный год, когда он был в Киеве, к сожалению, мы так и не встретились, я звонил ему с периодичностью раз в два месяца, спрашивал: как дела, нет чувствует ли он чего-то подозрительного, нет ли очевидных и требующих вмешательства полиции угроз, нужна ли какая-либо помощь, и просил сообщить, если она понадобится. Он жил обычной жизнью, не обращался за охраной, писал, что думал, не ограничивая себя и только поднимая жёсткий градус антипутинской риторики», - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили на пороге квартиры в доме, где он жил (Днепровский район Киева) вечером 29 мая. Полиция проводит расследование.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.