Более половины жителей оккупированных районов Донбасса не могут купить лекарства - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко в ходе презентации обновленного исследования потребностей гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей, организованного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

«Относительно предметов гигиены ситуация более благополучная. Впрочем, есть города, в которых наиболее острой является проблема дефицита лекарств. Три города в зоне дефицита по целому ряду потребностей - это Станица Луганская, Стаханов, Первомайск. Есть острая проблема в вакцинах для новорожденных, где одну дозу иногда делят между двумя младенцами», - сказала эксперт.

Читайте такжеПочти 90 тысяч людей на Донбассе могут не пережить зиму - польские волонтерыПо ее словам, проблема в приобретении сердечных препаратов и успокоительных.

Также сегодня сообщалось, что двум третям населения оккупированных районов не хватает еды.

*** Исследование было проведено по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Поможем ТВ» с 6 по 20 ноября 2014 года. В проекте оценивались потребности гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии «КМИС» методом телефонного интервью. Опрашивались лица старше 18 лет.