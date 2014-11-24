60% населения Донбасса не хватает еды - исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко в ходе презентации обновленного исследования потребностей гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей, организованного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

«Жители Донбасса остро нуждаются в помощи. Лучше всего гуманитарная помощь на оккупированных территориях предоставляется продуктами питания. Однако их больше всего и не хватает. Необходимость есть в крупах, молочных и мясных продуктах, растительном масле, сахаре и консервах», - подчеркнула Харченко.

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В то же время она отметила, что потребности в сезонных товарах, в частности, в теплой одежде, белье и так далее, не наблюдается. Поскольку люди живут в своих домах и могут себя обеспечить этой группой товаров.

Исследование было проведено по заказу гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» с 6 по 20 ноября 2014 года. В проекте оценивались потребности гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью, опрашивались лица в возрасте от 18 лет.