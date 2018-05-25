Экс-чиновнице Миграционной службы сообщили о подозрении во взяточничестве

Подозреваемая способствовала оформлению необходимых документов для получения гражданства Украины гражданином Российской Федерации.

Бывшему заместителю Председателя Государственной миграционной службы Украины сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении документов для получения иностранцем гражданства Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что подозреваемая способствовала оформлению необходимых документов для получения гражданства Украины гражданином Российской Федерации.

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"Теперь уже бывшему заместителю Главы Государственной миграционной службы Украины 24.05.2018 года сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

По данным источника "Украинской правды", о подозрении сообщено Татьяне Никитиной, которая в апреле 2018 года уволилась с должности заместителя председателя Государственной миграционной службы.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины уволил предшественницу Никитиной, скандальную чиновницу Дину Пимахову с должности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы.

Пимахова была замешана в скандале с НАБУ из-за взяточничества. Агент НАБУ был задержан СБУ во время эпизода с предложением Пимаховой взятки. Ему инкриминировали провокацию взятки.

В НАБУ утверждают, что их агент действовал в рамках спецоперации по разоблачению коррупции среди работников ГМС.