Статус участника боевых действий получили более 2,5 тысяч бойцов АТО
На сегодняшний день более 2,5 тыс. участников АТО получили статус участников боевых действий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На данный момент более 2,5 тыс. участников АТО получили статус участников боевых действий», - сказал он.
Читайте такжеКиевсовет выделил около 11 га земли в Быковне для киевлян-участников АТОКак сообщал УНИАН, 30 октября в Министерстве социальной политики заявляли, что статус участника боевых действий могут получить около 5-6 тыс. бойцов, которые воевали в зоне антитеррористической операции на востоке страны.
"Пока окончательных цифр нет. Мы пока можем говорить о 5-6 тысяч человек, которые сегодня могут получить статус участника АТО", - отмечал первый заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.