Статус участника боевых действий получили более 2,5 тысяч бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На данный момент более 2,5 тыс. участников АТО получили статус участников боевых действий», - сказал он.

Читайте такжеКиевсовет выделил около 11 га земли в Быковне для киевлян-участников АТОКак сообщал УНИАН, 30 октября в Министерстве социальной политики заявляли, что статус участника боевых действий могут получить около 5-6 тыс. бойцов, которые воевали в зоне антитеррористической операции на востоке страны.

"Пока окончательных цифр нет. Мы пока можем говорить о 5-6 тысяч человек, которые сегодня могут получить статус участника АТО", - отмечал первый заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.