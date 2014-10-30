Статус участника боевых действий смогут получить около 6 тысяч бойцов АТО
15:33, 30 октября 2014Общество
1
В Минсоцполитики говорят, что пока не распологают окончательными данными.
REUTERS
Статус участника боевых действий могут получить около 5-6 тыс. бойцов, которые воевали в зоне антитеррористической операции на востоке страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международной конференции в четверг сообщил первый заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.
Читайте такжеСтатус участника боевых действий получили более 800 бойцов АТО
"Пока окончательных цифр нет. Мы пока что можем говорить о 5-6 тысячах лиц, которые сегодня могут получить статус участника АТО", - сказал Мущинин.
Как сообщал УНИАН, ранее в Минсоцополитики сообщили, что статус участника боевых действий получили уже более 800 участников АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter