Статус участника боевых действий смогут получить около 6 тысяч бойцов АТО

Статус участника боевых действий могут получить около 5-6 тыс. бойцов, которые воевали в зоне антитеррористической операции на востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международной конференции в четверг сообщил первый заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.

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"Пока окончательных цифр нет. Мы пока что можем говорить о 5-6 тысячах лиц, которые сегодня могут получить статус участника АТО", - сказал Мущинин.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минсоцополитики сообщили, что статус участника боевых действий получили уже более 800 участников АТО.