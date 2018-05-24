Крупнейший инфраструктурный объект последних десятилетий: сегодня откроют Бескидский тоннель (фото, видео)

Тоннель - часть международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и далее на восток.

Сегодня в Украине откроют крупнейший инфраструктурный объект последних десятилетий - Бескидский тоннель.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"До открытия двухпутного Бескидского железнодорожного тоннеля остаются считанные часы. Это – не только крупнейший инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране в течение последних десятилетий. Это – проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине. Ведь он – часть международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и далее на восток. Здесь проходит до 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - написал он.

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Как известно, Бескидский тоннель - железнодорожный тоннель, второй по длине после Лутугинского). Является частью Львовской железной дороги. Исторический тоннель в однопутном варианте был построен в 1886 году. В 2007 году, в связи с аварийным состоянием тоннеля, было принято решение построить новый, который пройдет в 22 метрах от старого.

Бескидский тоннель находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия - Словения - Венгрия - Словакия - Украина - Россия. Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 м, ширину 10,5 м, высоту 8,5 м и проходит на максимальной глубине - 180 м от поверхности Бескидского хребта.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля. Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 миллиарда грн, из которых 1,5 миллиарда грн предусмотрены на монтажные работы.