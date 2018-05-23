Бывшую "министра" "ДНР" продержали в центре для нелегалов, а затем выгнали из России

Наталья Воронина входила в состав первого "правительства "ДНР". Она возглавляла "министерство культуры".

Наталья Воронина, бывший так называемый министр культуры "ДНР", была направлена в центр временного содержания нелегальных мигрантов в городе Гулькевичи Краснодарского края РФ.

Постановление о депортации Ворониной с запретом на въезд в Россию на пять лет суд вынес 20 мая, но решение не вступило в силу, так как она подала на него апелляционную жалобу, до рассмотрения жалобы Краснодарским крайсудом женщина будет находиться в центре для нелегальных мигрантов, передает "КоммерсантЪ".

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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что намерен "оказать содействие в урегулировании ситуации".

Как сообщил экс-нардеп от "Партии регионов" Олег Царев на своей странице в Facebook, Воронина была задержана в Адлере при пересечении российской границы. Позже информация о задержании пропала со страницы Царева. По его данным, поводом для задержания и дальнейшего судебного разбирательства о пребывании Ворониной в России стало просроченное разрешение на работу в России. Через несколько дней он рассказал изданию "Взгляд", что им удалось договориться, чтобы Воронину депортировали в "ДНР".