Бориса Акунина на концерте "Океана Эльзы" в Лондоне поразил патриотизм украинцев

Известного российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили - УНИАН) поразил патриотизм украинцев на концерте рок-группы "Океан Эльзы".

Об этом писатель сообщил в своем ЖЖ.

Несколько дней назад Акунин посетил концерт «Океана Эльзы» в Лондоне и оказался под сильным впечатлением от публики.

"Я оказался в большом зале, наполненном людьми в вышиванках. У девушек на головах венки а-ля Наталка Полтавка. Чуть что все хором кричат «Слава Украине! Героям слава!» и размахивают желто-голубыми флагами. А в конце весь зал вместе с Вакарчуком запел национальный гимн – «Ще не вмерла України і слава, і воля»", - рассказал о происходящем на концерте писатель.

Далее Акунин пишет, что, глядя на всё это, он испытал чувство зависти.

"Ведь если у нас большая толпа начнет орать «Слава России!» и размахивать флагами, это будет либо какая-то казенно-патриотическая акция, либо сборище агрессивных ксенофобов. Ну, а представить себе соотечественников, добровольно поющих михалковский гимн про "братских народов союз вековой", я вообще не могу, воображения не хватает", - объяснил он свои чувства.

Акунин также обратил внимание, что люди на концерте в основном говорили между собой по-русски, "включая Наталок-Полтавок".

Читайте также40 тысяч человек спели Гимн Украины на концерте группы "Океан Эльзы" во Львове"Ветераны нашего сообщества, вероятно, помнят, что года три назад я был в Украине и написал тогда здесь, в блоге, что страны, по-моему, пока не получается – во всяком случае, я не почувствовал и не понял, что такое Украина. Всех местных об этом спрашивал, и никто, даже умные львовские профессора, не смогли мне вывести формулу украинскости", - отметил писатель.

"А сейчас эта формула есть. Видна невооруженным глазом. Называется «национальное возрождение». И спасибо за это украинцы, вероятно, должны сказать Януковичу и Путину, потому что первый спровоцировал Майдан, а второй помог украинцам сплотиться и стать нацией", - считает Акунин.