Бойцы АТО, которых лечат в Виннице, посетили концерт рок-группы "Океан Эльзы"
11:44, 29 сентября 2014Армия
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В Виннице военнослужащие-участники АТО, которые проходят лечение в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона, посетили концерт рок-группы «Океан Эльзы».
В Виннице прошел концерт "Океана Эльзы" / Фото Министерства обороны Украины
При поддержке местной власти и администрации группы для военнослужащих и их близких была бесплатно выделена VIP-зону на Центральном городском стадионе.
Вокалист группы Святослав Вакарчук с тысячами зрителей почтил минутой молчания военнослужащих, мирных граждан, которые отдали жизнь за мир и независимость Украины. После чего все присутствующие на стадионе начали скандировать «Слава Украине!», «Герои не умирают!», «Слава украинскому солдату!».
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