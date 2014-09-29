Бойцы АТО, которых лечат в Виннице, посетили концерт рок-группы "Океан Эльзы"

При поддержке местной власти и администрации группы для военнослужащих и их близких была бесплатно выделена VIP-зону на Центральном городском стадионе.

Вокалист группы Святослав Вакарчук с тысячами зрителей почтил минутой молчания военнослужащих, мирных граждан, которые отдали жизнь за мир и независимость Украины. После чего все присутствующие на стадионе начали скандировать «Слава Украине!», «Герои не умирают!», «Слава украинскому солдату!».

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