Украинцы в 16.00 зажгли свечи в память жертв Голодомора

Сегодня Украина чествует память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В этом году исполняется 81 годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов.

В Киеве, как и в других городах Украины и заграницей, состоятся траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв Голодоморов.

Также в этот траурный день приспустят Государственный флаг Украины.

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В частности, около 15:30 на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» при участии представителей органов государственной власти, представителей посольств иностранных государств, общественности, духовенства состоится траурный митинг, на котором возложат венки и композиции с колосков к мемориалу, почтят память умерших минутой молчания.

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В 16:00 наряду с общенациональной минутой молчания состоится уже традиционная общественная акция «Зажги свечу памяти». Каждый гражданин может зажечь свечу и установить ее на подоконнике (или на балконе), почтив таким образом память миллионов украинцев, которые были убиты голодом в Украине.