СБУ открыла документы о сопротивлении украинцев советской власти перед Голодомором

Архив Службы безопасности Украины совместно с Центром исследований освободительного движения выложили в свободный доступ уникальные фото о крестьянских восстаниях 1930-1932 годов, предшествовавших Голодомору, а также дневники очевидцев геноцида.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, документы можно посмотреть в Электронном архиве освободительного движения.

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«Десятки уникальных фотографий восставших крестьян позволяют увидеть лицо украинского повстанческого движения накануне Голодомора. Как известно, геноциду на Украине предшествовало около 5 тысяч восстаний. В частности, восстание Павлограда в 1930 году, восстание на Черниговщине, Луганщине и в других областях Украины», - отметили в пресс-центре.

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