СБУ открыла документы о сопротивлении украинцев советской власти перед Голодомором
Десятки уникальных фотографий восставших крестьян позволяют увидеть лицо украинского повстанческого движения накануне Голодомора
Архив Службы безопасности Украины совместно с Центром исследований освободительного движения выложили в свободный доступ уникальные фото о крестьянских восстаниях 1930-1932 годов, предшествовавших Голодомору, а также дневники очевидцев геноцида.
Как сообщает пресс-центр СБ Украины, документы можно посмотреть в Электронном архиве освободительного движения.
Читайте такжеГеноциду украинцев предшествовало 5 тысяч восстаний - историки
«Десятки уникальных фотографий восставших крестьян позволяют увидеть лицо украинского повстанческого движения накануне Голодомора. Как известно, геноциду на Украине предшествовало около 5 тысяч восстаний. В частности, восстание Павлограда в 1930 году, восстание на Черниговщине, Луганщине и в других областях Украины», - отметили в пресс-центре.
Читайте такжеПорошенко с женой возложили цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора (фото)