Канадская кинокомпания сняла видеообращение к Путину: Украина – не Россия

Канадская кинокомпания презентовала видео, снятое в поддержку Украины.

Как сообщает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA, в ролике молодые женщины обращаются к российскому президенту Владимиру Путину, объясняя ему, что он не прав в своей намерениях захватить Украину.

«Господин Путин, Украина - не Россия. Ее язык – не ваш. Ее культура – не ваша. Ее народ – не ваш. Мы знаем, что случилось. Мир знает, что вы планируете. И это ненормально», - говорят женщины в видео.

«Nordic Filmworks с гордостью представляет наше последнее видео «Будем с Украиной». Им мы хотим показать нашу солидарность с украинским народом, - говорится на сайте кинокомпании. - Пожалуйста, поделитесь им со своими друзьям в Twitter и Facebook с хештегом #StandWithUkr. Наслаждайтесь видео и никогда не бойтесь восстать против угнетения!».