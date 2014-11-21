В Дебальцево задержали наводчицу огня боевиков

Сотрудниками милиции города Дебальцево задержана 50-летняя жительница района, которую заподозрили в коррекции огня, который ведут боевики.

Как сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, для выяснения всех обстоятельств женщина передана сотрудникам Службы безопасности Украины.

Читайте такжеВ сети появилось видео с ужасными последствиями обстрела поселка Булавинское

Отмечается, что во время патрулирования правоохранители заметили, что каждый раз перед началом обстрела военных, стратегических и объектов жизнеобеспечения города в поле зрения попадает одна и та же женщина, а через несколько минут после того, как она уходит в сторону, начинается прицельный артиллерийский обстрел. При этом снаряды попадают точно в здания, машины и боевую технику.

После нескольких таких «совпадений» женщину задержали и допросили.

«В ее телефоне были обнаружены доказательства ее деяний», - говорится в сообщении.