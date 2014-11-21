В сети появилось видео с ужасными последствиями обстрела поселка Булавинское

Поселок Булавинское на Донетчине накануне обстреляли из артиллерии и минометов в тот момент, когда украинские военные привезли в населенный пункт продовольствие, сообщает ТСН.16:45.

В поселке изуродованы здания, разбиты окна и машины. Пробраться сюда непросто, потому что это - прифронтовая зона. С самого Булавинского пророссийских боевиков украинские военные хоть и оттеснили, однако идти в наступление не могут из-за условий перемирия. Зато сепаратисты делают все для того, чтобы настроить население против украинской армии.

В штабе АТО знают, кто стрелял. Агрессоры накануне угрожали попасть в шахту, которая сейчас является единственным местом работы для булавинцев, и выполнили угрозу.

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"Я общался с местными людьми, они меня обступили, спрашивали как жить дальше будем. Мне сказали так: "Нам сказали боевики, только вы начнете работать на этой шахте, мы будем ее накрывать огнем. Мы ее разрушим". Это то, что мне сказали местные жители", - сообщил руководитель группы координации гражданско-военного сотрудничества штаба АТО Вячеслав Спижовый.

К счастью, во время обстрела обошлось без человеческих жертв, а помощь украинские военные обещают привезти сюда снова.