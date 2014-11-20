На Донетчине боевики обстреляли место раздачи населению гумпомощи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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"Жители населенных пунктов Дебальцево, Ольховатка, Комышеватка и Булавинское получили теплые вещи, матрасы, продуктовые наборы, детское питание и другие товары первой необходимости. К сожалению, террористы не обошли вниманием это мероприятие. Место раздачи гуманитарной помощи в пгт. Булавинское было обстреляно артиллерией врага. По предварительной информации, обошлось без жертв", - отметили в Минобороны.