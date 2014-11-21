Родственники героев Небесной сотни недовольны расследованием расстрелов на Майдане

Об этом они рассказали на брифинге в Киеве в пятницу, сообщает Украинская правда.

Они пожаловались, что президент Петр Порошенко согласился встретиться после 7 писем без ответа.

Ранее они направляли в Администрацию президента свои предложения относительно государственной программы чествования памяти героев Небесной сотни, переименования улиц, установки мемориальных досок, включения соответствующего раздела в историю Украины, создания на Институтской пешеходной зоны и т.д.

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По их словам, на встрече в Генпрокуратуре в пятницу они выслушали доклад о проделанной работе, о большом списке утраченных доказательств и недостатках, допущенных предшественниками, но остались недовольны результатом.

"Мы не получаем ответы на свои вопросы", - жалуются родственники.

"Мы не услышали самого главного: направления, в котором они дальше собираются двигаться. Мы не услышали как они будут расследовать дело".

Родственники погибших героев Небесной сотни требуют наказания для тех, то допустил исчезновение важных доказательств.

Также они заявили, что готовы заплатить ГПУ, чтобы она "наняла следователей за границей".