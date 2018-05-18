На выходные в Киеве ограничат работу пяти станций метро
В период с 18 по 20 мая в Киеве ограничат вход для пассажиров на пяти станциях метрополитена в центре города в связи с проведением массовых мероприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
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Согласно сообщению, 18-20 мая будет ограничен вход для пассажиров на станции метро "Почтовая Площадь".
19 мая будут закрыты для входа также станции «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Олимпийская» и «Дворец спорта».
Кроме того, по информации "Киевавтодора", в столице 19-20 мая с 6.00 до 22.00 в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта по улице Владимирской на участке от переулка Рыльского до Андреевского спуска.
Как сообщал УНИАН, с июля в Киеве проезд в метро подорожает до 8 гривен.