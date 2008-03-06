Митталу стало плохо в самолете
15:39, 06 марта 2008Общество
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К собственнику Криворожстали вызвали врача
|Виктор Ющенко, Лакшми Миттал
Как сообщил представитель компании, Миттал не смог принять участие в намеченных мероприятиях. В два часа ночи уже в Караганде к нему был вызван врач. О характере недомогания не сообщается. По словам Мукхерджи, состояние здоровья Миттала на данный момент удовлетворительное.
День безопасности и охраны труда на предприятиях Arcelor Mittal проводится 6 марта по инициативе руководства второй год подряд. В прошлом году Миттал участвовал в этом мероприятии.
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