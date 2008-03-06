Митталу стало плохо в самолете

В среду при перелете в Караганду президент компании Arcelor Mittal Лакшми Миттал почувствовал себя плохо. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной ежегодному Дню безопасности и охраны труда на предприятиях Arcelor Mittal, сообщил член совета директоров компании Малая Мукхерджи, пишет Газета.ру

Как сообщил представитель компании, Миттал не смог принять участие в намеченных мероприятиях. В два часа ночи уже в Караганде к нему был вызван врач. О характере недомогания не сообщается. По словам Мукхерджи, состояние здоровья Миттала на данный момент удовлетворительное.

День безопасности и охраны труда на предприятиях Arcelor Mittal проводится 6 марта по инициативе руководства второй год подряд. В прошлом году Миттал участвовал в этом мероприятии.