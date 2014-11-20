Вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв – СМИ

"Только что, в 10:20 на блокпосте на Восточном был очень сильный взрыв. Дребезжали окна, выли сигнализации в машинах,"- пишут мариупольцы. Об этом сообщает 0629.com.ua.

Как сообщили жители Сартаны, звук был со стороны Павлополя. Взрыв был такой силы, что в Сартане в жилых домах посыпалась штукатурка.

Читайте такжеРоссияне минируют акваторию Азовского моря возле Мариуполя - СБУ

На месте взрыва работала миссия ОБСЕ.

В Штабе АТО сообщили, что сегодня с утра саперы занимаются разминированием. Возможно, взрыв связан с работой саперов, точной информации пока нет.