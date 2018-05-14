МОН взялось за Сумской университет из-за практики студентов в оккупированном Крыму (видео)

17:35, 14 мая 2018
Общество
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Сейчас МОН изучает обстоятельства такой практики / фото УНИАН

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Как отмечает пресс-служба ведомства, МОН не поддерживает проведения любой учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины.

«Сейчас МОН изучает обстоятельства и основания, по которым студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. Макаренко были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

Министерство направило ректору университета Юрию Лянному письмо с просьбой «срочно предоставить объяснения и исчерпывающую информацию относительно планирования, организации и проведения такой практики».

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Теги: #Крым#студенты#Минобразования