МОН взялось за Сумской университет из-за практики студентов в оккупированном Крыму (видео)

Сейчас МОН изучает обстоятельства и основания, по которым студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. Макаренко были отправлены на практику в оккупированный Крым.

Министерство образования и науки Украины выясняет ситуацию относительно практики сумских студентов во временно оккупированном Крыму. Читайте такжеПервоклассники останутся без букварей и учебников на Первое сентября Как отмечает пресс-служба ведомства, МОН не поддерживает проведения любой учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины. «Сейчас МОН изучает обстоятельства и основания, по которым студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. Макаренко были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма», – говорится в сообщении. Министерство направило ректору университета Юрию Лянному письмо с просьбой «срочно предоставить объяснения и исчерпывающую информацию относительно планирования, организации и проведения такой практики».

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