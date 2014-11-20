Украинские хакеры взломали почту МВД РФ

Об этом в Facebook сообщил украинский хакер Евгений Докукин.

За последние месяцы украинские хакеры взламали много почтовых ящиков сепаратистов, террористов и российских партий.

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Ранее украинский хакер Евгений Докунин сообщил, что за последние пять месяцев на счетах боевиков заблокировано более 1 миллиона долларов. Последним достижением хакеров стала блокировка webmoney и Яндекс-кошельков террористов так называемой Харьковской народной республики.