Украинские хакеры взломали почту МВД РФ

07:29, 20 ноября 2014
Общество
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Кроме того, украинские «кибервойска» захватили сервер МВД.

REUTERS

Об этом в Facebook сообщил украинский хакер Евгений Докукин.

публикацияEugene Dokukin.

За последние месяцы украинские хакеры взламали много почтовых ящиков сепаратистов, террористов и российских партий.

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Ранее украинский хакер Евгений Докунин сообщил, что за последние пять месяцев на счетах боевиков заблокировано более 1 миллиона долларов. Последним достижением хакеров стала блокировка webmoney и Яндекс-кошельков террористов так называемой Харьковской народной республики.

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