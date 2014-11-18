Заблокировано более 1 млн долларов на счетах боевиков

Украинский хакер Евгений Докунин сообщил, что за последние пять месяцев на счетах боевиков заблокировано более 1 миллиона долларов.

Последним достижением хакеров стала блокировка webmoney и Яндекс-кошельков террористов так называемой Харьковской народной республики.

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Об этом Докунин сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры заблокировали почти полсотни сайтов боевиков. Не работали такие сайты: без-вести.рф, ungu.org, pravdatoday.info, bne.su, lvs-global.ru, slemtt.myjino.ru, odessa-antimaydan.com, новорус.рф, novorossia.co, nol.su, dnrepublic.info, ukrnovosti.info, donetsk-gov.su и k61.dn.ua.