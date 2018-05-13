Порошенко поручил дипломатам и врачам оказать помощь пострадавшим в Беларуси детям
Президент Петр Порошенко поручил дипломатам и врачам предоставить необходимую помощь юным украинским футболистам, которые пострадали в результате ДТП в Беларуси.
Об этом он написал в Twitter.
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«Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Беларуси. Поручил дипломатам и медикам предоставить всю необходимую помощь», - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Согласно информации, авария произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 «Каменец-Шерешево-Свислочь», неподалёку от села Мартинюки. Один ребенок погиб, еще шестеро мальчиков с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу.
Сегодня начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что двое пострадавших в результате ДТП в Беларуси украинских детей находятся в тяжелом состоянии.