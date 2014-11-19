СБУ обезвредила диверсантов «1-й славянской бригады»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что группа имела задание произвести разведку блокпостов ВСУ в Тельмановском районе Донецкой области и осуществить корректировку огня артиллерии боевиков. Кроме того, группа имела приказ захватить украинского военнослужащего и получить элементы военной формы Вооруженных сил Украины (шевроны, эмблемы, погоны).

В состав диверсионно-разведывательной группы «1-й славянской бригады» так называемой «ДНР» входили два гражданина Украины, один из которых при себе имел удостоверение «разведчика-наводчика в/ч 08801 министерства обороны «ДНР». Также в ее состав входили двое россиян - жители Воронежа и Липецка.

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В ходе боя с военнослужащими ВСУ трое боевиков получили ранения и были задержаны. Один российский наемник погиб. Продолжаются следственно-оперативные действия.