СБУ обезвредила диверсантов «1-й славянской бригады»
Контрразведка СБУ во взаимодействии с военнослужащими Вооруженных сил Украины обезвредила диверсионно-разведывательную группу "ДНР", в состав которой входили граждане Российской Федерации, совершавшие нападения на один из блокпостов украинских военных в Донецкой области.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что группа имела задание произвести разведку блокпостов ВСУ в Тельмановском районе Донецкой области и осуществить корректировку огня артиллерии боевиков. Кроме того, группа имела приказ захватить украинского военнослужащего и получить элементы военной формы Вооруженных сил Украины (шевроны, эмблемы, погоны).
В состав диверсионно-разведывательной группы «1-й славянской бригады» так называемой «ДНР» входили два гражданина Украины, один из которых при себе имел удостоверение «разведчика-наводчика в/ч 08801 министерства обороны «ДНР». Также в ее состав входили двое россиян - жители Воронежа и Липецка.
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В ходе боя с военнослужащими ВСУ трое боевиков получили ранения и были задержаны. Один российский наемник погиб. Продолжаются следственно-оперативные действия.