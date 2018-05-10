Google признала проект оплаты в киевском метро одним из самых прогрессивных
На ежегодной всемирной конференции разработчиков Google I / O в Калифорнии проект оплаты в киевском метрополитене был отмечен среди самых прогрессивных.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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"Всемирная конференция разработчиков Google в Калифорнии. Проект оплаты в киевском метро среди прогрессивных", - говорится в сообщении.
Столичная подземка стоит в одном ряду с метро Лондона, Чикаго, Ванкувера, Сиднея и Портленда.
Напомним, оплата в столичной подземке с помощью сервиса Google Pay работает с осени прошлого года.
4 мая в "Киевском метрополитене" сообщали, что принято решение модернизировать и дооснастить все существующие элементы соответствующих автоматизированных систем КП «Киевпастранс» и КП «Киевский метрополитен» для объединения в единую общегородскую систему оплаты проезда.