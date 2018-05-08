Люди представляли себя в сытых 70-х, а оказались в 30-х – Вятрович об оккупированных территориях

Люди на оккупированных территориях оказались в 30-х годах, где и голод, и смерть, и угроза репрессий со стороны тех, кто называет себя властью.

В свое время Восток и Юг Украины стали эпицентром эксперимента по созданию советского человека, но этот эксперимент сейчас на наших глазах терпит полный крах. Такое мнение высказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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В интервью радио Донбасс.Реалии он отметил, что даже те люди, которые поддерживали «террористические республики» ("ДНР/ЛНР"- ред.), и которые имели определенные сантименты и хотели возврата к советскому прошлому, очевидно, что многие из них сейчас разочарованы.

"Говоря о советском прошлом, они представляли себя в более-менее сытых, спокойных 70-х годах. А оказались в 30-х, 40-х, 50-х годах, где и голод, и смерть, и угроза репрессий со стороны тех людей, которые называют себя властью", - сказал Вятрович.

При этом он выразил убеждение, что через несколько лет после освобождения оккупированных территорий Донбасса, 8 мая станет памятной датой и там. "Будем разъяснять, почему мы говорим о 8 мая... Будем объяснять, что война началась для украинцев в 1939 году, а не в 1941", - отметил он. "Для тех людей, которые прошли через оккупацию уже российскую, или группировок "ДНР/ЛНР", очень многие вещи стали понятными. И они это будут воспринимать даже через призму своей жизни, тяжелой жизни в оккупации", - сказал Вятрович.