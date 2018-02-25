Часть Луганского осталась без света в результате обстрела оккупантов

Повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей.

Часть населенного пункта Луганское Донецкой области осталась без света в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

"Часть населенного пункта Луганское Донецкой области осталась без света в результате обстрелов российских оккупантов. Осколками вражеских снарядов было повреждено линию электропередач и выведено из строя электротрансформатор. Также повреждены по меньшей мере три дома мирных жителей Луганского. К счастью, никто не пострадал", - сказал он.

По его словам, на месте обстрела работают ремонтно-восстановительные бригады электриков, территорию вокруг населенного пункта проверенно личным составом пиротехнического отряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Представители подразделений гражданско-военного сотрудничества совместно с органами местной власти помогают местным жителям с ремонтом крыш и выбитых окон, также организована доставка продуктов питания и медикаментов.